Девочка стала такой взрослой: подросшая дочь Табакова и Зудиной изменилась до неузнаваемости

Актриса Мария Зудина показала преображение дочери в день ее совершеннолетия

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Актриса Мария Зудина поделилась новыми снимками дочери Марии.

Актриса Мария Зудина поделилась кадрами повзрослевшей дочери Марии в день ее 18-летия. На фото наследница Олега Табакова позирует в элегантном красном платье. Дополняют яркий образ крупные серьги и ожерелье. Снимки можно увидеть на портале Газета.ру.

«Очень хорошенькая! Как мама и папа»;

«Роскошная!»;

«Какая красавица выросла!» — написали в комментариях фолловеры.

Некоторые пользователи сети назвали фотографию откровенной, однако Зудина заявила, что не видит ничего стыдного в этих снимках. По мнению актрисы, в этом возрасте все девушки желают поиграть во взрослую женщину.

Кроме того, артистка поделилась архивными снимками маленькой Марии вместе с отцом. На них дочь трогательно обнимает отца, а Олег Павлович тает в объятиях малышки.

Накануне актриса призналась, что у наследницы появился возлюбленный. Она отметила, что избранник очень похож на Олега Павловича.

«Она влюблена, у нее постоянный молодой человек. Они счастливы, и я рада за них. Маша ощущает себя более защищенной. Какие-то качества она нашла в возлюбленном, которые видела в отце», — признавалась Зудина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны.