Режим ЧС объявлен в Курганской области, первую волну паводка ожидают ночью

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Местным жителям рекомендуют подготовиться к эвакуации.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня объявлен в Курганской области. Об этом решении сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По прогнозам, первая волна паводка доберется до Звериноголовского района уже ночью, 9 апреля. В связи с этим местным жителям рекомендуют подготовиться к эвакуации.

«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол, — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придет уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — уточнил Шумков.

До этого стало известно, что власти Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Губернатор региона Александр Моор поручил главам городов организовать работу пунктов временного размещения и проинформировать всех жителей о возможной опасности.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Он поручил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне подтопления. Речь идет о Курганской и Тюменской областях. Путин также поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в ряде субъектов страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Орска собрались возле здания администрации города после прорыва дамбы.