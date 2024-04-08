В Белгороде развернута гуманитарная миссия Народного Фронта

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Как сейчас организована помощь жителям региона?

Народный фронт совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) усилили гуманитарную миссию в Белгородской области и создали общий гуманитарный штаб.

Жители данного региона нуждаются в помощи и поддержке из-за ежедневных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Народное объединение

Многочисленные добровольцы из разных регионов России, студенты-иностранцы БелГУ из Сирии, Латинской Америки, Нигерии и других стран, представители Народного Фронта, ВСКС и волонтерских движений собрались в Белгороде и рассказали: как на данный момент организована помощь жителям региона.

Был представлен конвейер, благодаря которому удается быстро и эффективно собирать наборы с гуманитарной помощью. Зачастую такие наборы состоят из медикаментов, средств гигиены, канцелярии и школьных принадлежностей, сообщает Народный фронт.

Военным волонтеры передают также стройматериалы для укрепления блиндажей, окопные свечи и портативные генераторы.

«Расширение гуманитарной миссии — очень важная задача сейчас, чтобы обеспечить людей всем необходимым. Кроме того, мы готовы выезжать для ликвидации аварийных ситуаций, проведения восстановительных работ, разбора завалов и так далее. Мы с Народным фронтом в нужный момент объединяемся и работаем в большой команде. Добровольцы, которые здесь находятся, уже подружились, у всех хорошие взаимоотношения», — рассказал советник руководителя Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» по практической подготовке Антон Гладилин.

Инженеры Кулибин-клуба Народного фронта, которые изготавливают беспилотные машины для разминирования опасной местности, показали широкие возможности инновационной техники.

Помощь людям

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов вручил благодарности волонтерам со всей России, которые помогают жителям Белгорода. Он поблагодарил их за активное участие в гуманитарной миссии.

Благодарность Народного фронта получила директор одного из продуктовых магазинов в Белгороде Екатерина Турчак.

При обстреле со стороны Украины женщина не растерялась и смогла оказать помощь раненому с помощью аптечки Народного фронта. С первых дней массированных атак такие аптечки были распространены по всему городу.

«Когда сработала сирена, мы вместе с покупателями спрятались в подсобном помещении. По звукам стало ясно, что обстреливается район где-то очень близко. Я вышла из укрытия и увидела раненых на улице. Вспомнила, что рядом есть аптека, там мне дали аптечку Народного фронта, мне помогли наложить жгуты людям до приезда „скорой помощи“. Важно всем не оставаться равнодушными, каждый может спасти чью-то жизнь», — вспоминает Екатерина.

За время гуманитарной миссии в Белгородской области волонтеры объединенного штаба Народного Фронта посещали Шебекино: развозили продукты питания, гигиенические наборы, а также пекли хлеб для местных жителей.

Помощь оказывалась не только людям, но и животным. Добровольцы передавали местному приюту корма и стройматериалы.

Волонтеры также побывали в Грайворонском городском округе и помогали людям, которые приняли решение не покидать свое жилье.

Участники штаба на постоянной основе навещали военнослужащих, передавали им продовольствие и строительные материалы. На данный момент гуманитарная миссия продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России.