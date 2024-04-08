«Роскосмос» анонсировал первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Фото: Бережная Наталья / ТАСС

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Старт состоится уже на этой неделе.

Государственная комиссия разрешила первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram-канале.

«Первая „Ангара-А5“ допущена к пуску! <…> Пуск с площадки 1А — 9 апреля в 12:00:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что комиссия разрешила на Восточном осуществить заправку топливом ракеты, несущей разгонный блок «Орион» и испытательную нагрузку.

Особенность «Ангары» в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем «Союз», а главное — именно на «Ангаре» с космодрома Восточный будут летать российские космонавты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на космодроме Восточный впервые установили тяжелую ракету-носитель «Ангара». Космический аппарат высотой с 18-этажный дом занял свое место на стартовой площадке.