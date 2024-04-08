СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
СК установил связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» со спецслужбами Украины
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Расследование уголовного дела тем временем продолжается.
Следователи установили 11 лиц, которые могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.
После трагедии правоохранители занимаются расследованием уголовного дела о теракте. Как отмечают в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. На сегодня удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления, все арестованы решением суда.
«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — добавили в СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин между тем напомнил, что необходимо тщательно изучить причины и условия, которые способствовали совершению теракта.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей.