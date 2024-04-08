Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье
Звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова родила первенца
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Знаменитость и ее супруг долго готовились к партнерским родам.
Актриса сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова родила первенца. В личном блоге она поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее муж, PR-агент Вячеслав Гусев, был рядом с ней на протяжении всего процесса.
Актриса Мария Шумакова поделилась с подписчиками фотографией из роддома.
«Счастливая мать Леонида», — поделилась 35-летняя знаменитость.
По ее словам, роды были партнерскими. Супруги сразу решили, что рождение ребенка пройдет в присутствии отца.
Как отметила Шумакова, она и супруг волновались перед радостным событием, но им удалось сохранить позитивный настрой. Пара поженилась в 2022 году.
Мария и Вячеслав не стали устраивать пышное торжество, а скромно расписались в ЗАГСе. О беременности актрисы стало известно в конце прошлого года — супруги сразу признались, что ждут мальчика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленная Роберта Паттинсона поделилась снимком с новорожденным.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.