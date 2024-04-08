Здоровье закончилось? Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры

Домогаров: уход из театра Моссовета не связан с проблемами со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Что случилось с известным артистом?

Актер театра и кино Александр Домогаров отрицает слухи о завершении карьеры из-за разрушения позвоночника. Информацию о серьезных проблемах со здоровьем он назвал бредом, однако уточнил, что действительно заканчивает работу в Театре Моссовета. Об этом пишет Газета.ру.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — отметил актер.

В апреле этого года, как писал ряд СМИ, Домогарову диагностировали заболевание позвоночника –спондилоартроз. Обычно при этом недуге происходит поражение межпозвонковых хрящей, суставов, костных тканей и околосуставных мышц, которое сопровождается острой болью, трудностями при движении и онемением конечностей.

Актер даже сам рассказывал о проблемах со спиной в своих социальных сетях. Из-за них ему, например, пришлось отменить спектакль «Ричард III» в Театре Моссовета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Домогаров поменял отношение к сыну после смерти бывшей жены.