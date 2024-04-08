Девять детей потеряли своих родителей из-за теракта в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Опекунами ребятишек стали родные. Работа с пострадавшими семьями продолжается.

В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей. Об этом заявила Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка», — написала она.

Власти продолжают работать с пострадавшими семьями.

Кроме того, Львова-Белова подчеркнула, что из шести госпитализированных после теракта пятерых детей выписали домой. В московской клинике имени Башляевой остается 12-летний Дима. Он находится в реанимации, состояние еще тяжелое, но динамика положительная, мальчик в сознании.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ по указанию замалчивают масштабы теракта в «Крокусе». По данным МИД России, зарубежные средства массовой информации не просто так не стали указывать реальное количество жертв трагедии, а также другие сведения.