Китай резко отреагировал на заявления США о помощи России: «Не должны очернять»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Американцы прежде пригрозили китайцам последствиями за оказание материальной поддержки российской стороне конфликта на Украине.

Третьи страны не должны очернять отношения России и Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая пригрозила последствиями за материальную помощь российскрй стороне в украинском конфликте.

«Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки», — отметила Мао Нин.

Китайский дипломат также добавила, что власти КНР всегда контролируют экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. И сотрудничество между Китаем и Россией, в том числе в области экономики, не может быть нарушено, подчеркнула Нин. Так она прокомментировала заявления Йеллен о том, что банки Китая подвергают себя опасности санкций США, когда содействуют транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонной сферы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в аэропорт Шоуду в Пекине, в программе — встреча с министром иностранных дел Китая Ван И. Ожидается, что будут затронуты вопросы сотрудничества держав, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, G20, региональная тематика, а также кризис на Украине и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.