С двигателя Boeing сорвало обшивку прямо во время взлета в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

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Воздушному судну пришлось вернуться на землю.

Самолет компании Boeing вновь едва не рассыпался в воздухе. В США прямо во время взлета с двигателя воздушного судна сорвало обшивку. Металлический лист какое-то время еще висел на детали, но вскоре оторвался и ударился об крыло.

Самолtт пришлось экстренно вернуть в аэропорт Денвера. Несмотря на поломку, пилоту удалось успешно приземлиться.

В этом году неполадки у «Боингов случаются постоянно». Из-за череды скандалов и проверок под давлением властей США авиастроительная компания была вынуждена резко сократить производство.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США Boeing 737 приземлился без части внешней обшивки.