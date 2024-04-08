Преступный колл-центр: ФСБ России пресекла канал финансирования ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru

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Аферисты обманным путем выманивали деньги у россиян и направляли их на Украину.

ФСБ России пресекла канал финансирования ВСУ. Мошенники выманивали деньги у доверчивых россиян и отправляли средства на нужды украинских боевиков. Для этого организовали колл-центр, используя виртуальный узел связи.

Ущерб впечатляет — банде удалось похитить семь миллиардов рублей. Кроме того, обнаружена недвижимость и люксовые иномарки. Все подробности у корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

— На пол! Лег!

Так началась масштабная операция ФСБ и МВД по задержанию телефонных мошенников.

— На каком основании! Что вы творите?

Разом были арестованы пять человек. Почти вся преступная ячейка.

— К стене! Средства связи сюда быстро!

В своих квартирах задержанные организовали филиалы украинских колл-центров для телефонного мошенничества. То есть обеспечивали связь для киевских аферистов.

«Они купили здесь емкости телефонные — номера. Подключили через „Астерикс“ или любой другой телефонный сервер. Так это работало. Якобы из России, а на самом деле звонки были из другой точки мира», — пояснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Скорей всего сами задержанные не обзванивали граждан. Помогали это делать украинским мошенникам

«Моя зона ответственности здесь исключительно техническая», — рассказал один из задержанных.

Техника закупалась специальная. Судя по всему, под контролем киевских кураторов. Вот, например, посылка пришла прямо из Польши.

«Вот сюда вставляются сим-карты. Потом они становятся активны», — показывает задержанный.

В руках у ФСБ оказалась вся преступная бухгалтерия, где видно сколько денег поступило на счета аферистов. Только с одного такого узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей.

«Склонные к ведомости, внимание, — это главный контингент людей, которые становятся жертвами подобных мошеннических действий. По-русски говоря, истерики и паникеры», — отметила психоаналитик антикризисного центра Ирина Смолярчук.

«Пошла, он мне начал диктовать», — рассказывает пожилая женщина.

Один такой случай удалось предотвратить. В Спасске-Дальнем работник продуктового магазина убедила пенсионерку не переводить деньги мошенникам. Пожилая женщина с кем-то говорила по телефону и держала в руках крупную сумму денег, но в последний момент ее удалось отговорить

Кроме денег у задержанных были найдены предметы роскоши и драгоценности. Также недвижимость и солидные иномарки. Вот только откуда все эти богатства — никто из задержанных внятно так и не смог объяснить

«Она предложила мне подзаработать в своей компании, зарегистрированной в Турции», - рассказала женщина.

Оперативникам удалось задержать ячейку специалистов, которые, по сути, помогали спонсировать ВСУ. Все деньги оседали в украинских банках, пополняя счета боевиков. Если это будет доказано, то задержанным может грозить не только статья за мошенничество.