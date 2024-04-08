«Очаг опасности»: в Кремле отреагировали на создание военной базы Германии в Литве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Эксперты между тем отмечают, что дальнейшее ухудшение отношений с Россией навредит в первую очередь самой ФРГ и ее экономике.

Германия сегодня отправила первую группу своих военных к нашим границам. В рамках соглашения с Литвой бригада Бундесвера в составе 20 человек будет готовить базу для дальнейшей переброски войск в прибалтийскую республику. Всего к концу года Берлин планирует увеличить контингент в Литве до 150 человек. А к 2027 году, согласно плану, эта цифра должна вырасти почти до пяти тысяч.

В Кремле такие действия оценили негативно.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для наших границ, что конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дальнейшее ухудшение отношений с Россией навредит в первую очередь самой Германии и ее экономике. Об этом предупреждают немецкие эксперты, называя решение об отправке войск в Литву, мягко говоря, недальновидным. При этом аналитики подчеркивают, что Вашингтон диктует Берлину, что делать, продвигая собственные интересы.

«США считают, что только им это позволено, а немцам стоит прекратить любые взаимоотношения с Россией. К сожалению, в Берлине очень много политиков, которые больше служат Америке, нежели немецкому народу, в этом заключается основная проблема для Германии, ведь большинство из нас хочет налаживать отношения с Россией и сотрудничать», — отметил немецкий политолог и экономист Айк Хамер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Пятой республики на территорию Незалежной.