Жителя Дзержинска задержали за слив данных о перевозке оружия в зону СВО

Фото: © РИА Новости / ФСБ РФ

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Подозреваемый умышленно сотрудничал с иностранными спецслужбами, сообщили в ФСБ.

Российские силовики задержали в Дзержинске Нижегородской области местного жителя, который передавал сведения о маршрутах перевозки вооружения в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

Установлено, что подозреваемый, исходя из идеологических побуждений, умышленно установил сотрудничество с организациями, действующими против безопасности России, при поддержке иностранных спецслужб. С какой страной он сотрудничал, не указывается.

«Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающий способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Силовики обыскали место жительства подозреваемого и изъяли электронные носители информации. Теперь устанавливаются другие факты деятельности задержанного и его вероятных сообщников.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала мошенников, похитивших у россиян семь миллиардов рублей через украинские колл-центры. У подозреваемых изъяли компьютеры, средства связи и деньги, на их движимое и недвижимое имущество наложены аресты.