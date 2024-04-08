В Кремле отреагировали на атаку ВСУ Запорожской АЭС: «Очень опасная провокация»

Песков: атака на ЗАЭС — очень опасная провокация с негативными последствиями

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Украинские боевики обстреляли станцию в минувшее воскресенье. Однако Киев отрицает свою причастность.

Недавний обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является очень опасной провокацией с негативными последствиями в перспективе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Негативно, это очень опасная провокация, сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки, поэтому это очень опасная и имеющая очень плохие, негативные последствия в перспективе практика», — сказал он.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС 7 апреля. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС.