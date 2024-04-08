Преступная халатность или природная стихия? Эксперты оценили причины прорыва дамбы в Орске

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; © РИА Новости / Александр Макаров; 5-tv.ru

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Обслуживающая дамбу компания была единственной, кто участвовал в тендере. О чем это может говорить?

Уже несколько дней Оренбургская область борется с последствиями прорыва дамбы в Орске. Пока ситуация остается сложной, а пик паводка ожидается только 10 апреля. Только после ситуация начнет улучшаться.

Затоплены оказались уже тысячи домов, продолжается эвакуация целых населенных пунктов. Могла ли к столь тяжким последствиям привести халатность при строительстве или обслуживании дамбы — читайте в материале 5-tv.ru.

Есть вопросы?

Дамба в Орске обслуживалась муниципальным унитарным предприятием (МУП) «Спецавтотехуправление», которое было единственным участником в конкурсе. И это вызывает вопросы, считает специалист по управлению госзакупками Александр Строганов. Своим мнением о ситуации он поделился в беседе с 5-tv.ru.

Собеседник обратил внимание на недостатки в законодательстве о закупках, в котором присутствует начальная цена. Такого понятия не существует во всем мире, заметил он. Именно поэтому непонятно, почему в конкурсе на обслуживание дамбы принимал участие только один игрок.

По словам Строганова, причина может быть в недостатке самой цены. Она могла быть очень низкой, а поэтому не заинтересовала других участников. Кроме того, напомнил он, это уже не первый скандал, связанный с орской дамбой. Ранее там были зафиксированы завышенные объемы работ, а значит имело место быть нецелевое использование бюджетных средств.

«Но, может быть, сработал и административный ресурс. Надо смотреть, какие связи между подрядной организацией и заказчиком были. Я думаю, следствие это установит», — прокомментировал эксперт.

Не уследили

Орская дамба имеет несколько плотин. Первые из них было построены еще в 1950-х годах, а последние — после 2010-го. Новые участки и снесло водой в первую очередь.

Доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов считает, что причиной ЧП в Орске могли стать размытие почвы и просачивание воды. В беседе с 5-tv.ru он предположил, что из-за таянья снега и аномальных осадков давление внутри дамбы могло сильно вырасти, и она не выдержала. А, в первую очередь, за функционированием плотины должны были следить сотрудники МЧС, отметил он.

«Дамбе этой десятки лет, а случилось это сейчас. Дамбы, в конце концов, рушатся, за ними надо следить. Построены они были правильно, но где-то может произойти просадка или другие процессы поверхностные», — прокомментировал геолог.

В советское время при строительстве строго следили за соблюдением инженерных технологий. Тем более, если речь шла о вещах, от которых зависит людская жизнь, заключил Полеванов.

Прорыв дамбы в Орске

С начала весеннего потепления в российских регионах начался сезон паводков. В том числе, ситуация была напряженная в Оренбургской области, населенные пункты в нескольких районах постепенно начали уходить под воду.

Ситуация усугубилась 5 апреля, когда в Орске произошел прорыв дамбы, и водные массы хлынули в жилой сектор. Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что все необходимые силы были мобилизованы для помощи населению и устранения последствий прорыва. Началась эвакуация местных жителей.

В городе были подготовлены пункты временного размещения, готовые принять 6,5 тысячи жителей. На место прорыва были направлены ремонтные бригады. Специалистам удалось устранить один из прорывов, однако к этому времени микрорайон Старый уже оказался наполовину затоплен. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась и до центра Орска.

Ситуация на контроле

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за халатность и нарушение правил безопасности при строительстве.

Президент России Владимир Путин был осведомлен о ситуации. Он поручил главе МЧС Александру Куренкову лично взять ее под контроль и вылететь на место для координации работы по ликвидации последствий прорыва дамбы и помощи пострадавшим. Куренков, в свою очередь, распорядился выслать в Оренбургскую область дополнительные силы.

Президент также поручил правительству создать специальную комиссию в связи с паводками в ряде российских регионов. Жителей Оренбургской, Курганской и Тюменской областей призвали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Поставки питьевой воды в магазины субъектов увеличены в несколько раз.

Последствия прорыва дамбы в Орске

По последней информации, в регионе подтоплены уже 10 168 домов, 18 471 участок. В шести населенных пунктах есть перебои с электричеством. Эвакуированы были 6127 человек, в том числе 1478 детей. В самом Оренбурге в зоне затопления оказались два микрорайона, более 700 человек были эвакуированы.

Предварительно, ущерб агропромышленному комплексу региона составил 65 миллионов рублей.

Когда ситуация улучшится?

Жителей Оренбурга и области предупредили, что пик паводка ожидается к 10 апреля. Стабилизируется ситуация только к 20 числу.

Столь сложная ситуация сложилась впервые за несколько десятилетий и останется непростой еще несколько недель — предстоит не только пережить пик, но и бороться с последствиями затопления. Мэр города Сергей Салмин назвал наводнение беспрецедентным. По его словам, Оренбург не видел столько воды с 1942 года. Власти и МЧС в настоящее время делают все возможное.

Известно также, что талую воду сейчас обеззараживают хлором, из-за чего она имеет специфический запах. Для человека она безопасна, но употреблять ее в с сыром виде нельзя ни в коем случае.