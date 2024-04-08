Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Население эвакуируют из-за угрозы подтопления.

Перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области, спасатели проводят эвакуацию населения. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке», — написал Паслер.

Он уточнил, что эвакуация населения ведется с улицы Севастопольской. Для жителей подготовлены пункты временного размещения (ПВР). На месте работают все спецслужбы, привлекается техника.

Паслер заверил, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в настоящее время в Новотроицке находится на отметке 8,5 метров.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления.