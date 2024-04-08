Имеет алиби: подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье оказался не при чем?

Фото: 5-tv.ru

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Мужчину допрашивали в течение ночи.

Мужчина, который был задержан по подозрению в убийстве одного полицейского в Ногинском районе и ранении второго сотрудника МВД, оказался не при чем, пишет Telegram-канал 112.

Известно, что мужчина был задержан, так как его черный мотоцикл попал под ориентировку. Силовики допрашивали его на протяжении ночи, однако тот утверждал, что не садился за мотоцикл со 2 апреля и уж тем более никого не убивал. В конечном итоге ему удалось подтвердить свое алиби.

О нападении на полицейских стало известно накануне вечером. По одной из версий, силовики сидели в засаде и ждали вероятного наркокурьера, хотели взять его с поличным. На месте появились двое вооруженных и открыли огонь, а после скрылись с места преступления на черном мотоцикле.

Тела людей в форме обнаружила местная жительница. Один из полицейских скончался на месте, а второй продолжает находиться в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».