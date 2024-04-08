Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы, как и в Минобороны

Фото: Пресс-служба Росгвардии

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Решение уже принято правительством. На какие социальные меры смогут рассчитывать граждане?

Добровольцам в составе Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческим формированиям в Минобороны России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска Национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Имеются в виду ежемесячная денежная компенсация, включение периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, учет данных периодов при установлении повышенной пенсии по старости и инвалидности, снабжение вещевым имуществом. Семьям погибших добровольцев положены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 16 тысяч россиян заключили контракты для участия в СВО после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Во время собеседования многие из них в качестве основного мотива «указывали желание отомстить за погибших в трагедии». Один из добровольцев заявил, что «пора прекращать безобразие».