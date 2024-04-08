ФСБ задержала мошенников, похитивших у россиян 7 млрд рублей через украинские колл-центры
ФСБ задержала пятерых мошенников за хищение у россиян 7 млрд рублей для ВСУ
Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru
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У подозреваемых изъяли компьютеры, средства связи и деньги, на их движимое и недвижимое имущество наложены аресты.
Российские силовики при взаимодействии со следственным департаментом МВД РФ пресекли деятельность пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян семи миллиардов рублей для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Указывается, что задержанные причастны к организации и функционированию незаконного виртуального узла связи, который используется украинскими колл-центрами для телефонного мошенничества и вымогательства у россиян денег в особо крупном размере. Этими средствами преступники оплачивают через иностранные банки услуги связи и поддержание своего оборудования, а также отдают их ВСУ.
«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование вооруженных сил Украины… По предварительным данным, с использованием только одного узла связи у граждан России было похищено более семи миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Всего силовики установили и задержали пять участников этой группы. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и в отношении них избрана мера в виде заключения под стражу. В ходе обысков силовики изъяли у задержанных компьютеры, средства связи, деньги, цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши. На объекты движимого и недвижимого имущества наложены аресты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Мариуполя задержали после взлома и блокировки сайта госуниверситета. В настоящее время силовики проверяют, не работал ли подозреваемый на украинские спецслужбы.