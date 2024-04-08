«Столото» проведет второй благотворительный пасхальный тираж лотереи «Русское лото»

Фото: пресс-служба «Столото»

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Трансляция розыгрыша состоится в день Светлой Пасхи — 5 мая. Часть вырученных от продажи билетов средств пойдет на помощь нуждающимся.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» объявил о II благотворительном пасхальном тираже лотереи «Русское лото». Трансляция розыгрыша состоится в день Светлой Пасхи — 5 мая.

10 рублей с каждого проданного билета указанного тиража направят православной службе помощи «Милосердие» — там их распределят на благотворительные цели. Как показал предыдущий опыт, подобные тиражи приносят максимум пользы. Подопечными «Милосердия» являются не только дети и взрослые с ограниченными возможностями, но и старики, малообеспеченные семьи, пациенты больниц, бездомные, лица, пребывающие в интернатах.

Так, например, по итогам первого благотворительного пасхального тиража «Русского лото», который прошёл в апреле в 2023 года, социальной службе помощи «Милосердие» было направлено больше 58 миллионов рублей. На них смогли оказать и адресную помощь нуждающимся, и реализовать десятки благотворительных проектов по всей стране. В 2024 году участники пасхального благотворительного тиража «Русского лото» смогут не только выиграть денежный приз, но и так же, как в прошлом году, оказать неоценимую поддержку лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Суть пасхального тиража „Русского лото“ состоит в том, чтобы дарить ближнему билет на Пасху и сорадоваться за него в случае выигрыша. Умение сорадоваться за ближнего — одна из христианских ценностей. Пасхальный тираж — не про азарт, а про сопереживание и радость, про добрые дела и семейные традиции. Благодаря средствам, собранным по итогам тиража прошлого года и переданным в службу „Милосердие“, удалось реализовать десятки социально значимых проектов по всей России и помочь сотням семей, которые оказались в непростой жизненной ситуации», — отметила Тутта Ларсен, телерадиоведущая, поручитель православной службы помощи «Милосердие».

Итоговая сумма, которую организаторы лотереи смогут перечислить «Милосердию», будет названа при трансляции розыгрыша — 5 мая. В эфире телеканала НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Начнется она в 8:20 по местному времени.

«По итогам первого пасхального тиража „Русского лото“, который состоялся в 2023 году, „Столото“ направил Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви „Милосердие“ 58 615 760 рублей из собственных средств. На начало марта 2024 года из них израсходовано 56,4 млн рублей. Планируется, что оставшиеся 2,2 миллиона рублей будут израсходованы на благие дела до июня 2024 года. Уверены, что благодаря предстоящему пасхальному тиражу мы вместе сможем сделать еще больше добрых дел», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото».

Средства, которые помогли собрать участники I пасхального тиража «Русского лото», дали старт 80 благотворительным проектам по всей стране. Среди них, в частности, строительство и открытие первого церковного «Дома для мамы» в Кирове, помощь в финансировании ребцентра для наркозависимых «Остров спасения» на Сахалине, финансовая поддержка «социального такси» для людей, оставшихся без жилья, в Казане и другие.

Кроме социальных проектов, удалось поддержать и развивающиеся проекты в образовательной сфере. Кроме того, на средства от продажи билетов лотереи «Русского лото» была оказана массовая адресная и гуманитарная помощь нуждающимся.

Согласно законодательству, призовой фонд «Русского лото», как и всегда, составит 50% от выручки оператора лотереи. Размер выигрыша будет зависеть от номера хода, на котором выиграл билет: чем раньше, тем крупнее выигрыш. Размер минимального выигрыша станет известен только накануне тиража.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются важным источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом они вносят соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.