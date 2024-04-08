Сидел в засаде, ждал наркокурьера: кто и за что убил полицейского в Подмосковье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Один из подозреваемых был задержан по ориентировке. Всю ночь с ним беседовали сотрудники ответственных органов. Что им удалось выяснить?

Двое неизвестных убили сотрудника полиции в Ногинском районе Московской области и ранили еще одного, а после скрылись с места преступления. В регионе были введены планы «Сирена» и «Перехват». Что известно о нападавших и почему они могли открыть огонь по силовикам — читайте в материале 5-tv.ru.

Выстрелил и скрылся

По предварительным данным, злоумышленников было двое. Согласно одной из версий, произошло все в момент, когда полицейские ловили «закладчика». По словам местных жителей, полиция обнаружила пакет с запрещенными веществами и села в засаду, чтобы поймать наркокурьера с поличным.

И нарушители явились. Они были вооружены и из пистолета застрелили одного сотрудника МВД и ранили другого. Скрылись они на черном мотоцикле, как пишет Telegram-канал «112».

Появилось фото напавшего на полицейских в Подмосковье мотоциклиста. 5-tv.ru

После произошедшего в подмосковном ГСУ СК России возбудили уголовное дело по факту вооруженного нападения на полицейских.

Как уточнили в ведомстве, преступление произошло в рабочем поселке Фряново. Тела людей в форме обнаружили прохожие на проселочной дороге. Они были ранены, но живы. Один из них скончался позже от полученных травм прямо на месте.

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль. На место были отправлены следователи и криминалисты.

Как вычисляли вероятного преступника?

Одного из нападавших удалось засечь благодаря камере видеонаблюдения. Как рассказал источник 5-tv.ru, мужчина на черном мотоцикле направился в сторону Санкт-Петербврга по трассе М-11. Весь личный состав не только в Московской области, но и в примыкающих к ней областях был ориентирован на поимку предполагаемого преступника.

Подозреваемый был задержан в Твери. Им оказался мужчина 52 лет по имени Филипп. Его доставили на допрос в Москву. Задержанный уверял, что не садился за мотоцикл, который соответствует ориентировке, со 2 апреля, а уж тем более не стрелял в полицейских.

Сосед сказал...

Корреспондентам 5-tv.ru уже удалось пообщаться с соседям задержанного. Как рассказал живущий неподалеку Александр, ставший фигурантом громкого дела Филипп редко появляется дома, не чаще двух раз в месяц.

«Последний раз видел чуть ли не в Новый год. Просто носил вещи туда-сюда. Если приезжал, то это пара-тройка сумок и грузовой лифт», — поделился Александр.

Сосед отозвался о Филиппе, как о вежливом человеке. А также добавил, что мотоцикл, о котором все говорят, никогда у него не видел. Сосед, по его словам, передвигался на светлом «Мерседесе».

Есть алиби. Что дальше?

Тем временем, оперативники всю ночь допрашивали задержанного и оказалось, что он не при чем. По информации «112», он сумел подтвердить свое алиби.

В настоящее время ответственные ведомства продолжают устанавливать все детали и обстоятельства произошедшего, а также занимаются установкой личностей причастных к расправе над полицейскими.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого в покушении на губернатора Мурманской области взяли под арест.