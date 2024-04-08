Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал губернатора Курской области / gubernator_46

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Все произошло недалеко от села Гуево Суджанского района.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником территорию бывшего спиртзавода в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района», — написал он.

В результате атаки в здании завода возник пожар, его оперативно потушили. По словам Старовойта, никто из местных жителей не пострадал.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наносившую удары по Белгородской области РСЗО Vampire уничтожили из «Градов». На воздух взлетел и боекомплект зарубежной системы.