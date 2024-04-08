И даже в России? Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
Жители Земли будут наблюдать полное затмение Солнца 8 апреля
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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Пик небесного спектакля смогут увидеть жители Мексики.
Сегодня жители Земли вновь смогут наблюдать необычное небесное явление — 8 апреля пройдет полное солнечное затмение. Подробности в своем Telegram-канале осветил Московский Планетарий.
Стать свидетелями максимальной фазы затмения смогут жители Мексики. Полную фазу также можно будет наблюдать и в других странах Северной Америки, и на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов. Разные этапы небесного спектакля будут видны на всей территории Штатов.
«На севере Мексики в 21:17 по московскому времени будет наблюдаться наибольшая фаза затмения равная 1,029 и продолжительностью полной фазы 4 минуты 28 секунд», — говорится в сообщении.
Жители России, к сожалению, не смогут увидеть затмение Солнца. Частные фазы проявятся с 18:42 в центральной части Тихого океана вплоть до 23:52 в восточной части Атлантического океана.
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