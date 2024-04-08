Украина отрицает свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Представитель военной разведки пытается доказать невиновность киевского режима. Но пока в это мало кто верит.

Киев отрицает свою причастность к ударам беспилотников по Запорожской АЭС. Представитель военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ВСУ не имеют отношения к инциденту.

«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории Запорожской АЭС», — цитируют представителя ведомства иностранные СМИ.

Юсов также добавил, что атака на электростанцию якобы является имитацией. Доказательств своим словам он, как и предполагалось, не привел.

Украинские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали ЗАЭС 7 апреля. Прилеты зафиксировали в районе грузового порта и столовой, а один из беспилотников атаковал купол шестого энергоблока станции.

Нарушений в работе ЗАЭС и повреждений критически важной инфраструктуры, к счастью, удары не вызвали. Однако трое сотрудников предприятия получили ранения, а один из них в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили попадания по ЗАЭС.