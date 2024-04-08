Торопилась на сцену: как Гулькина дала концерт без нижнего белья

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Звезда призналась, что переживала за зрителей в первом ряду.

Певица Наталия Гулькина вспомнила, как однажды оконфузилась на выступлении. Торопясь на сцену, она выпрыгнула из гримерки без нижнего белья.

«Просто побежала и думала: „Боже мой, какой кошмар!“ Я все время пела и думала, что там моя публика на первом ряду видит», — процитировало знаменитость издание 7Дней.ru.

Потом певица вспомнила, что на ней длинное платье, которое могло бы прикрыть все интимные части тела. Но оно оказалось с разрезом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс поделилась новыми снимками в личном блоге. Их объединяет одно — на фото она полностью обнаженная.

На первом снимке певица «потеряла» бикини в океане, но ей это не помешало насладиться прекрасными видами на тропическом курорте. Затем Спирс предстала полностью голой, а интимные места она прикрыла лишь маленькими эмодзи.