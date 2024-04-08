В России заработали офисы для выдачи электронных ветеранских удостоверений

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они созданы на базе обычных автомобилей и призваны максимально упростить жизнь нашим военным.

Министерство обороны России организовало мобильные офисы для выдачи удостоверений ветеранов боевых действий. Такие пункты созданы на базе обычных автомобилей и призваны максимально упростить жизнь нашим военным, которые находятся недалеко от линии фронта или в тыловых районах СВО, а также тем, кто лечится в госпиталях.

Оформить документ можно как внутри машины, так и непосредственно в больничной палате. А само удостоверение имеет современный и опять же максимально удобный электронный формат.

Ранее 5-tv.ru писал, что фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений с начала своей работы в июне 2023 года. При этом, как отмечается, 780 тысяч поступивших вопросов уже решены.