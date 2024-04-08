Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах.

Риски вторичных санкций со стороны Запада привели к тому, что банки Казахстана замедлили обработку переводов из России. Об этом пишут «Известия».

Так, сроки проведения платежей между странами стали достигать двух-трех недель с конца февраля. Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев отметил, что проблемы возникают как с операциями в долларах, так и с транзакциями в национальных валютах.

Более того, ряд кредитных организаций в Казахстане вовсе отказался работать с российскими контрагентами. При этом страна не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится, говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киргизии решили перестать обслуживать российские банковские карты «Мир» после получения предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения.