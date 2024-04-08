«Самодостаточный город»: Маск спрогнозировал сроки колонизации Марса

Маск: для колонизации Марса потребуется 20 лет и около миллиона человек

Фото: www.globallookpress.com

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Американский миллиардер уверен: те, кто побывают на красной планете, больше никогда не захотят вернуться обратно.

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, каким он видит процесс колонизации Марса. Во время большой презентации на базе SpaceX бизнесмен сообщил, что для этого ему понадобится миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые можно будет за 20 лет.

«Для создания самодостаточного города на Марсе, я думаю, нужно около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов… И мы можем сделать это за 20 лет», — заявил Маск.

Перевозить грузы он намерен на ракете Starship 3, которая является новейшей моделью линейки. Она не только вместительная — можно загрузить до 200 тонн, — но и обойдется компании в разы дешевле, чем другие модели.

По его оценкам, если запуск Falcon 1 сейчас обходится в десять миллионов долларов, то Starship 3 обойдется в два-три миллиона.

«Это почти немыслимые цифры. Никто никогда не думал, что такое будет возможно. При этом для достижения обозначенной цели нам вовсе не придется нарушать законы физики», — отметил предприниматель.

Маск хотел бы, чтобы корабли отправлялись на Марс как минимум раз в два года. Он уверен: те, кто побывают на красной планете, больше никогда не захотят вернуться обратно.

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