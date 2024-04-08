«Служат Америке»: в Германии возмутились из-за решения отправить войска в Литву

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze; 5-tv.ru

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Это, как отмечается, очень странный шаг властей.

Решение Минобороны Германии разместить боевую танковую бригаду в Литве является необдуманным. Об этом 5-tv.ru заявил немецкий политолог и экономист Айк Хамер.

«Конечно же, это создает напряжение между Россией и Германией, как и планировало НАТО; в очередной раз используя Германию в своих целях, США хотят запретить развитие немецкой экономики в Евразии — они считают, что только им это позволено, а немцам стоит прекратить любые взаимоотношения с Россией», — сказал специалист.

Он указал на то, что это действие нарушает договоренности с Россией. Хамер подчеркнул, что армия Германии призвана лишь защищать государственные границы, поэтому отправку бригады он счел «очень странным шагом».

В Берлине, убежден эксперт, много политиков, «которые больше служат Америке, нежели немецкому народу». Это является основной проблемой страны, констатировал Хамер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии рассекретили число переданных Украине танков Leopard.