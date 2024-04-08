Меняли образ в младенчестве: ученые нашли женщин-викингов со странными черепами

Фото: www.globallookpress.com / Ottfried Schreiter

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Они, как считается, имели особое значение в обществе. Какое?

Археологи из Швеции изучили останки женщин-викингов на острове Готланд и обнаружили уникальные модификации их черепов. О новом исследовании ученых сообщил сайт Arkeonews.

Исследователи осмотрели останки трех женщин, которые были захоронены примерно в XI веке. Они обнаружили, что их черепа были необычной, вытянутой формы.

Одной из них было порядка 25-30 лет, другой — 55-60 лет. Ученые предположили, что такая форма достигалась за счет того, что еще в младенчестве: им, вероятно, утягивали головы тканями или деревянными конструкциями.

Такая практика была распространена и в Южной Америке, и в Центральной Азии, и Юго-Восточной Европе. Теперь же ученые выяснили, что подобное применялось в скандинавской культуре в эпоху викингов.

Кроме того, исследователи заинтересовались и находками рядом с женщинами. Они лежали возле ювелирных украшений и ценных предметов.

Возможно, отметили ученые, они имели высокий социальный статус. А если окажется, что они были чужаками, то, значит, что к ним относились по-особому.

При этом не только женщины, но и мужчины старались хоть как-то изменить свою внешность. Так, они стачивали передние зубы, что могло считаться ритуалом посвящения в воины и символизировать мужество.

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