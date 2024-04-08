Мертвая петля: ученые назвали признаки приближающейся смерти

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На что стоит обратить особое внимание?

Согласно нескольким исследованиям, уже за 14 лет до смерти в организме человека начинаются характерные физиологические изменения, которые иногда невозможно определить визуально. Об этом пишет журнал Biogerontology.

Ученые надеются, что это поможет более своевременно выявлять возрастные заболевания и увеличить продолжительность жизни. В 2006 году биологи из Калифорнийского университета провели исследование на плодовых мушках-дрозофилах и обнаружили, что у самок, которые откладывали меньше яиц, было больше шансов скоро умереть.

То же самое наблюдалось и у самцов за несколько дней до смерти. В 2016 году ученый из Миннесотского университета подтвердил снижение фертильности перед смертью у мушек.

Эти наблюдения привели к выводу о «спирали смерти», которая наступает перед кончиной. В 2021 году датские и шведские ученые обнаружили, что у женщин, чей рост с годами уменьшился более чем на 14 сантиметров, повышался риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Также специалисты из Великобритании выделили резкое снижение артериального давления как признак скорой смерти у людей старше 60 лет. Все эти открытия могут помочь в ранней диагностике и предотвращении смертельных заболеваний.