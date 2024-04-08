«Небо и земля»: ТОП-5 самых удачных пластических операций звезд
Фото: www.globallookpress.com /Ricardo Demurez
Изменения во внешности помогли многим знаменитостям построить успешную карьеру.
Многие известные актрисы, певицы и модели за свою жизнь не раз прибегали к пластическим операциям. Большинству из них изменение внешности помогло построить успешную карьеру и пробиться в список самых сексуальных и красивых звезд.
Блейк Лайвли
Знаменитая актриса еще в юности изменила форму подбородка, так как считала, что он слишком длинный, а также уменьшила перегородку носа. Кто знает, может Блейк и не стала бы такой популярной, если бы не пластические операции.
Эшли Симпсон
Актриса изменила форму подбородка, а также прибегла к пластике носа. До этого у Эшли была горбинка, которая ее сильно смущала. Сейчас звезда выглядит намного привлекательнее.
Скарлетт Йохансон
Еще одна актриса, которая прибегла к ринопластике носа. В юности носовая перегородка Скарлетт была намного шире. Сейчас ее нос выглядит изящнее и аккуратнее.
Виктория Бекхэм
41-летняя Виктория не раз прибегала к пластическим операциям, этого звезда даже не скрывает. Она является поклонницей ботокса, поэтому лицо Бекхэм выглядит почти идеально. Также певица и дизайнер делала ринопластику носа. Видимо, это самая распространенная операция среди девушек.
Камерон Диаз
Камерон Диаз так же, как и предыдущие звезды, изменила перегородку носа, она сделала ее тоньше и изящнее. После этого пришлось прибегнуть к ринопластике.
Правда, актриса объяснила, что это последствия спортивной травмы в молодости. Помимо этого, Диаз периодически делает инъекции, чтобы избавиться от морщин.