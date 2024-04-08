Фицо поделился опасениями из-за возможного наказания Запада после победы Пеллегрини

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

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Какие «рычаги» есть у евробюрократов?

Победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии может обернуться тем, что Запад «накажет» страну. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Нам необходимо учитывать и (возможное) наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину», ― сказал политик в размещенном в соцсетях видеообращении.

Он напомнил, что в результате победы социально-демократической партии на парламентских выборах осенью 2023 года фракцию исключили из Партии европейских социалистов.

Власти ЕС не разделяют стремление сторонников партии Пеллегрини прекратить поддержку Украины. Так, Фицо бы «не удивился», если из-за итогов выборов ЕК приостановила бы выплаты из фондов ЕС в пользу Словакии.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Дэниел Ковалик высказался о победе Пеллегрини на выборах президента Словакии.