Пожизненный запрет на въезд в Россию предложили ввести для осужденных мигрантов

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Какой механизм хотят реализовать в Госдуме?

В Госдуму планируют внести законопроект, предполагающий введение пожизненного запрета на въезд в Россию для осужденных мигрантов вне зависимости от категории преступлений. Об этом пишут «Известия».

Так, в пояснительной записке к проекту отмечается, что, согласно практике, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина равняется сроку погашения судимости. По преступлениям небольшой и средней тяжести запрет на въезд будет действовать в течение трех лет после отбытия наказания, по тяжким преступлениям — восемь лет, особо тяжким — десять лет.

В отношении депортированных иностранных граждан или переданных по договору о реадмиссии действует запрет на въезд в течение пяти лет, и десяти лет — в случае неоднократного решения. Однако по истечению срока погашения они сразу могут въехать в Россию.

Проектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что предлагаемые ограничения на срок пребывания на территории России не распространяются на мигрантов, получивших вид на жительство (ВНЖ). Наличие патента и предоставление трудового договора, подтверждающих продление срока временного пребывания в стране, также позволят иностранцу не попасть под новые ограничения.