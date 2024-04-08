Минобороны рассекретило документы о боях за Крым в 1944 году

Фото: Бродский Александр / ТАСС

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Особенностью операции был высокий темп продвижения советских войск.

Минобороны РФ рассекретило документы о боях в ходе Крымской наступательной операции 1944 года. Победа в ней была достигнута за счет высокого темпа продвижения Красной Армии.

Благодаря этому враг не смог закрепиться на промежуточных рубежах обороны и был вынужден отступить. Итогами боев стали разгром 17-й немецкой армии и полное освобождение полуострова.

Так, согласно рассекреченным документам, СССР планировал начать Крымскую операцию еще в марте 1944 года. Но чуть позже было принято решение перенести сроки.

Минобороны РФ

Как сообщал маршал Александр Василевский высшему руководству, операцию нужно отложить из-за дождя, который размыл дороги на южном берегу Сиваша.

Крымская операция началась молниеносно и решительно. Уже в документах от 9 апреля сообщалось, что гитлеровской армии нанесен серьезный урон.

Минобороны РФ

«Всего войсками фронта, по далеко не полным данным, за два дня боев уничтожено свыше 5500 солдат и офицеров, 44 танка, 21 самолет. Захвачено свыше 1100 пленных, пять самоходных орудий, шесть шестиствольных минометов, 337 пулеметов, 86 орудий разных калибров, 48 минометов, 2688 винтовок и автоматов», — отмечал командующий войсками четвертого Украинского фронта генерал армии Федор Толбухин.

Только за первые три дня Красной Армии удалось прорвать оборону врага на Перекопском перешейке и южнее Сиваша. Разгрому противника на море недалеко от Крымского полуострова помогла и авиация.

Летчики прикрывали корабли, вели разведку, а также наносили удары по вражеским судам. Уже 14 апреля военнопленные рассказывали, что немецкое командование приказало им эвакуироваться из Крыма, но отходу помешали советские силы.

Минобороны РФ

«По словам пленных, румынские и немецкие части находятся в состоянии паники… Потери румынских частей достигают 70%», — отмечали в документах.

Крымская операция продолжалась до 12 мая 1944 года. В ходе нее бойцы Красной Армии проявили массовый героизм, мужество и самоотверженность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ рассекретила документы о работе спецотряда «Победители» в тылу врага в годы ВОВ.