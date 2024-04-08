«Мне не по себе»: тайный поклонник шокировал МакSим роскошным подарком

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что известно об этом щедром мужчине?

Певица МакSим, которая уже достаточно продолжительное время не афиширует личную жизнь, недавно призналась — у нее появился тайный поклонник. Мужчина стал щедро одаривать знаменитость дорогими подарками.

Однако кто он, артистка не знает - из-за этого ей становится страшновато от такого внимания и напора. Так, недавно МакSим получила в подарок роскошный букет белых роз, шоколадный торт и маленькую коробочку: открыв ее, увидела драгоценность, усыпанную бриллиантами.

«Там оказался маленький подарочек с целой горой бриллиантов», — шокировано призналась певица в одной из программ на федеральном канале.

Судя по всему, такой презент от незнакомца она принимать не собирается. Поэтому теперь он пылится, пока его не заберут.

«Я не знаю, кто это подарил. Поэтому все так и лежит в коробочке, ожидает своего хозяина. Может быть, это и правда от души, но мне не по себе от этого», — добавила знаменитость.

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