Ни при каких обстоятельствах: как нельзя использовать наушники во избежание глухоты

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

Слухопротезист рассказала, почему люди после 30 лет начинают терять слух.

Исследователи выяснили, что за последние десять лет увеличилось количество молодых людей, у которых после 30 лет снижается слух. Прежде это было свойственно пенсионерам старше 60-ти. Специалисты связывают такую тенденцию с повсеместным использованием наушников.

Медики доказали их пагубное воздействие на органы слуха. Об этом рассказала 5-tv.ru слухопротезист медицинского центра «МастерСлух» Елена Грачева.

«Проблемы возникают во время прослушивания музыки при громкости свыше 100 децибел. Для человеческого уха нормальным считается восприятие звука на уровне 30 децибел. А наушники выдают непосредственно в ушную раковину до 120 децибел. Что соответствует громкости работы реактивного двигателя самолета, измеренной на расстоянии 50 метров», — сказала врач.

Не все наушники одинаково вредно воздействуют на слух. Известно, что существует масса видов — от магнитных микронаушников и капсульных до больших мониторных. Последние считаются наиболее безопасными. В мониторных наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую. Это снижает риск нарушения слуха.

«Наиболее опасны те наушники, которые плотно закрывают слуховой проход. При постоянном применении такой гарнитуры серьезное нарушение слуха отмечается спустя три-четыре года», — предостерегает Елена Грачева.

Чтобы обезопасить себя от поражения слуха при использовании наушников, нужно соблюдать ряд правил. Так, нельзя использовать наушники в метро и других местах с аналогичным уровнем шума. А если использовать, то наушники с системой активного шумоподавления.

Нельзя увеличивать громкость выше уровня в 70-80%. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках дольше четырех часов подряд и тем более — засыпать с проигрывающейся в них музыкой.