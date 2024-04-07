Жителей Орска призвали эвакуироваться из-за выхода из берегов реки Елшанка

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Власти уже занимаются оповещением людей.

Жителям Орска следует эвакуироваться в безопасное место из-за выхода из берегов реки Елшанки. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.

«Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район второго участка по руслу реки... Уважаемые орчане, отнеситесь ответственно к ситуации, соберите необходимые вещи, документы и эвакуируйтесь в безопасное место», ― написал глава города в Telegram-канале.

Он добавил, что власти занимаются оповещением людей. Уже организованы автобусы для эвакуации, а также пункты временного размещения.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Ситуацию на месте контролирует глава МЧС Александр Куренков.

Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске. Губернатор региона Денис Паслер заявил о необходимости организовать дополнительные ПВР, чтобы оперативно возобновить учебный процесс.

Ранее 5-tv.ru писал, что свыше двух тысяч человек эвакуировали из подтопленных домов в Орске.