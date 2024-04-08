«Я уже взрослая девочка»: какой подарок хочет сделать себе сестра Фриске

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Родственница покойной звезды призналась, что к 38-летию хочет в зеркале увидеть другую себя.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья ко дню рождению решила преподнести себе необычный подарок — пластическую операцию сразу двух частей тела. О своем желании она рассказала в социальной сети.

«Хочу подтянуть грудь и ушить диастаз», — сообщила Фриске.

Совсем скоро ей предстоит абдоминопластика с ушиванием диастаза живота и подтяжка груди. Восстановление после хирургического вмешательства займет порядка десяти дней.

Все это время с ее дочкой Луной рядом будут находиться родные Фриске. Интернет-пользователи также поинтересовались, как ее родители отреагировали на желание изменить внешность. По словам Натальи, она уже в том возрасте, когда вправе самостоятельно решать, что ей делать.

«Я уже взрослая девочка, хочу сделать себе такой подарок на день рождения», — ответила она.

К слову, совсем недавно Фриске делилась, что у нее еще с детства стали формироваться комплексы. Всему виной — успехи ее сестры.

По словам Натальи, с малых лет она была в тени. Как бы ни старалась заслужить внимание родителей, всегда не дотягивала.

Мама и отец постоянно сравнивали ее с Жанной, которой доставались и похвала, и почет. Причем все это происходило еще до карьеры в шоу-бизнесе. Во взрослом возрасте пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с последствиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Наталья Фриске единственному племяннику в день его рождения.