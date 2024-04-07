В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Им также предоставят кредитные каникулы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению попавших в зону подтопления людей от коммунальных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, Паслер предложил отменить для них платежи на период паводка. Начисления не будут производиться до возвращения людей в дома.

Население, как подчеркивается, необходимо оперативно оповестить об этом через все каналы коммуникаций. При этом пострадавшим от наводнений предоставят кредитные каникулы.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Ситуацию на месте контролирует глава МЧС Александр Куренков.

Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске. Губернатор региона Денис Паслер заявил о необходимости организовать дополнительные ПВР, чтобы оперативно возобновить учебный процесс.