«Мы ждем»: сестра Фриске обратилась к ее сыну Платону в день рождения

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Он долгие годы почти не общается с родственниками по материнской линии.

Сестра Жанны Фриске Наталья обратилась к племяннику Платону в день его 11-летия на своей странице в социальных сетях.

«Милый Платоша, поздравляем тебя с твоим днем рождения. Хочу, чтобы ты был счастлив. Знай, мы всегда тебя любим и ждем», —написала она под снимком мальчика.

Подписчики сразу же начали обсуждать тему многолетнего конфликта, от которого приходится страдать ребенку.

«Платон рано или поздно узнает правду. А этому Шепелеву обратка обязательно прилетит. Как можно не давать ребенку общаться с бабушкой, дедушкой, тетей, крестной?», «Жанна пошла на все, чтобы он родился! Ценой своей жизни! А Шепелев просто нехороший человек», — написали фолловеры в комментариях.

Мальчика воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Из-за финансового скандала после смерти Фриске он разорвал почти все отношения с родственниками покойной звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросший сын Шепелева появился в эфире шоу на одном из федеральных каналов вместе с отцом. В этом проекте звезды готовят блюда под руководством своих детей.