Патриарх Кирилл выпустил голубей в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В этот день, несмотря на Великий пост, проводится полная литургия.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы совершил Литургию святителя Василия Великого в Благовещенском соборе Московского Кремля и выпустил белых голубей.

Белые голуби символизируют благодать Святого Духа, мир и добрые известия. Выпускать их в Благовещение Пресвятой Богородицы — древняя традиция.

Также в этот день делаются послабления в Великом посте. Один из главных христианских праздников ежегодно отмечают 7 апреля.

В Писании говорится, что в этот день Бог послал в Назарет архангела Гавриила с сообщением Деве Марии о том, что ей предстоит зачать и родить младенца от Духа Святого. Это событие считается началом земного пути Иисуса Христа и первой ступенью на пути к спасению человечества.

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число 12 самых важных праздников после Пасхи. В этот день, несмотря на Великий пост, проводится полная литургия.