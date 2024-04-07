Свыше двух тысяч человек эвакуировали из подтопленных домов в Орске

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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По последним данным, в регионе подтоплены 4,5 тысячи домовладений.

Более двух тысяч человек эвакуировали спасатели из подтопленных домов в Орске. Об этом сообщил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников.

«Спасатели МЧС России продолжают работу по эвакуации населения из затопленных участков города», — сказал он.

Мельников также призвал жителей Орска следовать указаниям оперативных служб в случае чрезвычайных ситуаций и заранее покидать территории, где все еще сохраняется угроза наводнения. По последним данным, в регионе подтоплены 4,5 тысячи домовладений.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Ситуацию на месте контролирует глава МЧС Александр Куренков.

Более тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Орске. Губернатор региона Денис Паслер заявил о необходимости организовать дополнительные ПВР, чтобы оперативно возобновить учебный процесс.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ожидается пик паводка в Оренбурге.