СК возбудил дело после нападения на полицейских в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщило региональное ГСУ СК России.

«На проселочной дороге в рабочем поселке Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

На месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают обстоятельства нападения, а также занимаются установлением причастных к стрельбе личностей.

Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.