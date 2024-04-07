Выстрелили и сбежали: что известно об убийстве полицейского в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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По предварительным данным, преступников было двое. В регионе введен план «Сирена».

Преступники, убившие полицейского в Подмосковье, скылись с места на черном мотоцикле. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Источники 5-tv.ru, знакомые с ситуацией, отмечают, что в результате ЧП также был тяжело ранен еще один сотрудник органов внутренних дел. О его состоянии пока ничего не известно.

Кроме того, в Подмосковье введен план «Перехват». Не исключается, что все могло произойти в тот момент, когда стражи правопорядка ловили на преступлении «закладчика».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного артиста убили во время фестиваля в Сочи.