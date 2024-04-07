В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского
Виктория Андреева 37 292 0
Фото: www.globallookpress.com / Lilly
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Еще один сотрудник органов внутренних дел был ранен.
Двое неизвестных убили сотрудника МВД в Подмосковье. Еще один сотрудник полиции в результате нападения преступников был ранен. Как сообщают источники 5-tv.ru, в связи с этим в регионе введен план «Сирена».
Как сообщает Telegram-канал «112», предварительно, преступники скрылись на черном мотоцикле. Детали происшествия уточняются.
Известно, что вместе с введением плана «Сирена» был также введен план «Перехват».