В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

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Еще один сотрудник органов внутренних дел был ранен.

Двое неизвестных убили сотрудника МВД в Подмосковье. Еще один сотрудник полиции в результате нападения преступников был ранен. Как сообщают источники 5-tv.ru, в связи с этим в регионе введен план «Сирена».

Как сообщает Telegram-канал «112», предварительно, преступники скрылись на черном мотоцикле. Детали происшествия уточняются.

Известно, что вместе с введением плана «Сирена» был также введен план «Перехват».