После атаки дронов ВСУ на ЗАЭС нет критических повреждений
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пострадавших в результате происшествия, к счастью, тоже нет.
После атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС критических повреждений и пострадавших среди сотрудников не было зафиксировано, сообщила 5-tv.ru директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она отметила, что инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на объекте, изучили последствия атаки.
«Критических повреждений и пострадавших среди сотрудников станции нет. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Радиационный фон как на станции, так и на прилегающей территории не изменился и находится в пределах природных значений», — отметила Яшина.
Она также добавила, что ни одна атомная электростанция в мире не способна выдержать атаку вооруженных сил.
«Такие воздействия способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС. И это недопустимо», — пояснила специалист.
Ранее 5-tv.ru писал, как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов.