Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко

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После подписания Зеленским нового закона о мобилизации ТЦК готовятся принудительно призвать в ряды ВСУ 330 тысяч человек.

Изменения в законе о мобилизации заставили молодых украинцев тратить деньги на взятки для территориальных центров комплектации (ТЦК) вместо ночных клубов. Об этом пишет The Times, чьи журналисты пообщались с молодежью в Киеве.

«Перед лицом призыва молодежь Украины разрывается между борьбой и бегством. Планы по мобилизации еще полумиллиона военнослужащих не оставляют шансов скрыться тем, кто предпочитает держаться за подобие „нормальной“ жизни», — говорится в публикации.

Также отмечается, что украинцам призывного возраста приходится ездить между городами только по ночам, чтобы не встретить сотрудников ТЦК. При этом они постоянно проверяют Telegram-каналы с информацией о том, где можно нарваться на военкомов.

Между тем источники в Польше и Украине утверждают, что именно США сумели добиться от главы киевского режима Владимира Зеленского подписания нового закона о мобилизации, который рассматривался его окружением как провальный с имиджевой точки зрения.

С принятием изменений у ТЦК оказались развязаны руки для принудительной мобилизации 330 тысяч человек. Кроме того, медицинским комиссиям дана установка переводить всех «ограничено годных» в категорию «годен».

Ключевым фактором давления со стороны США стала угроза снижения объема материальной помощи Киеву. Своими действиями Вашингтон стремится затянуть боевые действия примерно до середины 2025 года для проведения модернизации собственных вооруженных сил и дальнейшего ослабления армии и экономики России.

Часть сотрудников офиса украинского президента отмечали, что закон о мобилизации противоречит так называемой «формуле мира» Зеленского и принесет имиджевые потери в глазах европейских левых и либералов. Однако сторонники подписания закона указывали на то, что это позволит нарастить военный потенциал страны и сформировать резервы для перехвата инициативы у армии России.

Кроме того, новый закон дает Вашингтону дополнительный аргумент для давления на союзников в плане увеличения военных поставок Киеву. Одновременно с принятием закона администрация США настаивает на усилении ударов по территории России, проведении там диверсий и терактов. В Белом доме считают, что это сместит фокус с тяжелого положения на фронте на «успехи» ВСУ и усилит страх украинского населения перед возможными ответными действиями России.

Таким образом, считают американцы, будут сведены на нет имиджевые потери украинских властей из-за принятия закона о мобилизации. Судьба вновь мобилизованных и очередные военные потери украинцев Вашингтон не волнуют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины намерены включить в реестр военнообязанных граждан не только мужчин, но и женщин в возрасте от 18 до 60 лет.