Беспилотник ВСУ атаковал купол энергоблока Запорожской АЭС

Фото: ww.globallookpress.com / Dmitry Grigoriev

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За последние дни это уже не первый прилет вражеских боевых дронов по атомной станции.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Уточняется, что радиационный фон на станции и ее территории в результате атаки не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.

Информацию о нападении украинского дрона на ЗАЭС 5-tv.ru подтвердил депутат Запорожского Законодательного собрания Ренат Карчаа.

За последние дни это уже не первый прилет боевых беспилотников ВСУ по станции. О подобной атаке пресс-служба ЗАЭС сообщала 5 апреля. Тогда прилеты зафиксировали в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2.

При этом отмечалось, что нарушений в работе ЗАЭС не зафиксировано, как и повреждений критически важной инфраструктуры.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре в Запорожской области. Атомная электростанция перешла под контроль России после проведенного в сентябре 2022 года референдума о вхождении региона в состав страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором Запорожской АЭС Владислава Исаева.