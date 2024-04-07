Девушка погибла при атаке ВСУ на село под Белгородом

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Осколок беспилотника попал в машину, где находилась семья из шести человек.

В Белгородской области в селе Шагаровка погибла девушка в результате отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки беспилотника попали в автомобиль, где находилась погибшая и ее семья из пяти человек.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника на подлете к городу.

«К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранения и травмы получил отец семейства. У него закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Также пострадал 18-летний парень. Предварительно, у него черепно-мозговая травма.

«Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу», — отметил Гладков.

Медицинская помощь пострадавшим оказывается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пострадал один человек в результате обстрела поселка в Брянской области.